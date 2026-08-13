Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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13.08.2026 16:08:00
EU gibt grünes Licht für milliardenschweren Everllence-Deal von VW - Aktie schwächelt
Die EU-Kommission genehmigt dem Volkswagen-Konzern, eine Mehrheit seiner Grossmotorentochter Everllence abzugeben.
Ende Juni hatte VW mitgeteilt, sich mit Bain Capital geeinigt zu haben. Bei grossen Übernahmen prüft die EU-Kommission dann, ob dadurch unverhältnismässig grosse Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können. Die Transaktion bringt Volkswagen einen Erlös von 7,4 Milliarden Euro ein. Mit dem Verkauf setzen die Wolfsburger ihren Kurs zur stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft fort.
VW: Kündigungen bis 2030 ausgeschlossen
Die fünf deutschen Standorte von Everllence, ehemals unter dem Firmennamen MAN Energy Solutions bekannt, sollen auch unter der neuen Eigentümerstruktur mindestens bis 2030 erhalten bleiben, wie VW mitgeteilt hatte. Betriebsbedingte Kündigungen seien in diesem Zeitraum ausgeschlossen.
Das Unternehmen mit Sitz in Augsburg, das erst 2025 in Everllence umbenannt wurde, gehört nach eigenen Angaben mit rund 16.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro zu den weltweit führenden Herstellern von Grossmotoren, Turbomaschinen und Dekarbonisierungslösungen.
BRÜSSEL (awp international)
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