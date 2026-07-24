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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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27.07.2026 10:26:36

T-Mobile US Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert begründete den niedrigeren fairen Wert mit angepassten Bewertungsparametern. Operativ behaupte das Unternehmen dank anhaltendem Kundenwachstum bei Mobilfunk und Breitband eine komfortable Position im US-Telekomsektor durch einen Vorsprung bei den Frequenzen, so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Analyst Name::
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10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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