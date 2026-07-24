T-Mobile US 145.23 CHF -0.73% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert begründete den niedrigeren fairen Wert mit angepassten Bewertungsparametern. Operativ behaupte das Unternehmen dank anhaltendem Kundenwachstum bei Mobilfunk und Breitband eine komfortable Position im US-Telekomsektor durch einen Vorsprung bei den Frequenzen, so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.