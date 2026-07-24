T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert begründete den niedrigeren fairen Wert mit angepassten Bewertungsparametern. Operativ behaupte das Unternehmen dank anhaltendem Kundenwachstum bei Mobilfunk und Breitband eine komfortable Position im US-Telekomsektor durch einen Vorsprung bei den Frequenzen, so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 180.09
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 180.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
24.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
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24.07.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verteuert sich am Abend kräftig (finanzen.ch)
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24.07.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
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24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.ch)
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24.07.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
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24.07.26
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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|23.07.26
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|13.07.26
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