Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’820 0.1%  SPI 19’028 0.0%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’040 -0.9%  Euro 0.9123 0.1%  EStoxx50 6’058 -0.8%  Gold 4’990 0.3%  Bitcoin 51’681 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 71.3 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539UBS24476758ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renault-Aktie sackt ab: Autobauer erwartet niedrigere Marge 2026
Rio Tinto-Aktie tiefer: Eisenerzpreise drücken Gewinn - Fusionspläne mit Glencore gescheitert
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
SNB-Aktie gefragt: Nationalbank definiert Rahmen für Erweiterte Liquiditätsfazilität
Rheinmetall-Aktie fester: Gemeinschaftsunternehmen Nitrochemie investiert Millionen in Standort Wimmis
Suche...

T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

164.94
CHF
-0.98
CHF
-0.59 %
11:19:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 09:12:53

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
164.94 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laurent Yoon zog am Donnerstag ein Fazit vom vierten Quartal in der US-Telekombranche, die das Jahr 2025 in einem Umfeld intensiven Wettbewerbs beendet habe. 2026 werde deshalb nun viel vom Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer abhängig sein./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 213.25 		Abst. Kursziel*:
14.89%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 213.25 		Abst. Kursziel aktuell:
14.89%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse