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Index-Performance 06.08.2026 22:33:51

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstag im Minus.

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Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.39 Prozent auf 29’373.33 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.893 Prozent schwächer bei 29’224.37 Punkten in den Handel, nach 29’487.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’569.76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’123.38 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3.87 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 29’697.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28’599.17 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’315.04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16.53 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit SpaceX (+ 6.14 Prozent auf 114.92 USD), Arm (+ 4.41 Prozent auf 286.68 USD), Astera Labs (+ 4.10 Prozent auf 331.50 USD), T-Mobile US (+ 3.75 Prozent auf 179.97 USD) und DoorDash (+ 2.89 Prozent auf 213.26 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AppLovin (-19.66 Prozent auf 335.67 USD), Datadog A (-19.03 Prozent auf 229.29 USD), Axon Enterprise (-14.28 Prozent auf 522.46 USD), Nebius (-13.29 Prozent auf 189.88 USD) und Western Digital (-13.03 Prozent auf 451.52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 68’754’014 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.442 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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