T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. US-Telekom-Aktien steuerten am Mittwoch nach den Zahlen der Weltraum- und KI-Firma SpaceX auf einen schwachen Handelsstart zu, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit der Investoren liege dabei wohl auf den Äußerungen zu den Ambitionen von Starlink im Breitband- und Mobilfunkbereich./tih/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 175.46
|
Abst. Kursziel*:
25.39%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 171.38
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.37%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
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