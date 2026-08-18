Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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18.08.2026 14:07:44
Jefferies & Company Inc.: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Börse-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Tom Mills.
Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 13:50 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.7 Prozent auf 279.70 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 0.11 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 66’186 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27.2 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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