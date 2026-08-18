Jefferies & Company Inc.: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy

Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:50 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.7 Prozent auf 279.70 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 0.11 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 66’186 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 27.2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET





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