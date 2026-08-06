T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in T-Mobile US-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der T-Mobile US-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 239.22 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die T-Mobile US-Aktie investiert, befänden sich nun 4.180 T-Mobile US-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 725.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.49 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 190.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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