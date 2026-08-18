Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
280.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
279.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.36%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
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17.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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17.08.26
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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17.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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