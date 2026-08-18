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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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18.08.2026 13:20:51

Deutsche Börse Buy

Deutsche Börse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
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