|Expertenkonsens
|
18.08.2026 14:03:36
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Der Dentalimplantate-Hersteller hat seine Margenziele zuletzt deutlich angehoben und hält am ambitionierten Wachstumskurs fest.
Der Dentalimplantat-Hersteller Straumann veröffentlicht am Mittwoch, 19. August, das Geschäftsergebnis zum ersten Semester 2026. Insgesamt haben zehn Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.
H1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025 Umsatz 1'375 1'348 - Org. Wachstum (%) 7,4 10,2 EBIT 342,6 329,6 - Marge (in %) 24,9 24,4 Core EBIT 348,7 358,1 - Marge (in %) 25,4 26,6 Reingewinn 247,2 238,2 Core Reingewinn 249,5 265,7
Website: www.straumann.com
lh/ab/hr/hs
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.