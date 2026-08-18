Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Nun richten sich die Blicke erneut auf die regionale Entwicklung. Die Analysten sehen weiteres Potenzial - doch die Aktie zeigt bislang nur begrenzte Dynamik.

Der Dentalimplantat-Hersteller Straumann veröffentlicht am Mittwoch, 19. August, das Geschäftsergebnis zum ersten Semester 2026. Insgesamt haben zehn Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

H1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025 Umsatz 1'375 1'348 - Org. Wachstum (%) 7,4 10,2 EBIT 342,6 329,6 - Marge (in %) 24,9 24,4 Core EBIT 348,7 358,1 - Marge (in %) 25,4 26,6 Reingewinn 247,2 238,2 Core Reingewinn 249,5 265,7

Website: www.straumann.com

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Basel (awp)