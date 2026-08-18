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Expertenkonsens 18.08.2026 14:03:36

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Der Dentalimplantate-Hersteller hat seine Margenziele zuletzt deutlich angehoben und hält am ambitionierten Wachstumskurs fest.

Nun richten sich die Blicke erneut auf die regionale Entwicklung. Die Analysten sehen weiteres Potenzial - doch die Aktie zeigt bislang nur begrenzte Dynamik.

Der Dentalimplantat-Hersteller Straumann veröffentlicht am Mittwoch, 19. August, das Geschäftsergebnis zum ersten Semester 2026. Insgesamt haben zehn Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 

H1 2026
(in Mio Fr.)          AWP-Konsens  H1 2025  

Umsatz                   1'375     1'348
- Org. Wachstum (%)        7,4      10,2
EBIT                     342,6     329,6
- Marge (in %)            24,9      24,4
Core EBIT                348,7     358,1
- Marge (in %)            25,4      26,6
Reingewinn               247,2     238,2
Core Reingewinn          249,5     265,7

Website: www.straumann.com

lh/ab/hr/hs

Basel (awp)

Weitere Links:

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Bildquelle: Straumann AG
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’845.43 19.86 SOXBAU
Short 15’155.27 13.89 S5ZB0U
Short 15’709.29 9.00 S7BYUU
SMI-Kurs: 14’262.50 18.08.2026 14:30:35
Long 13’671.28 19.46 SMB1YU
Long 13’361.30 13.75 SJBMDU
Long 12’801.45 8.94 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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