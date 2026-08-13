S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

T-Mobile US-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das T-Mobile US-Papier letztlich bei 138.34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 72.286 T-Mobile US-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’803.96 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 12.08.2026 auf 177.13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.04 Prozent zugenommen.

Alle T-Mobile US-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch