grenke 10.54 CHF 2.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des IT-Leasingspezialisten habe er seine Schätzungen für den Zinsüberschuss wegen der zu erwartenden Abnahme der Dynamik im Neugeschäft verringert, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.