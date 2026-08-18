grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
10.54CHF
0.21CHF
2.03 %
11:59:54
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.08.2026 09:42:10
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des IT-Leasingspezialisten habe er seine Schätzungen für den Zinsüberschuss wegen der zu erwartenden Abnahme der Dynamik im Neugeschäft verringert, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.20 €
|
Abst. Kursziel*:
87.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
85.84%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu grenke AG
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EQS-News: grenke steigert Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: grenke increases Group earnings in the first half of 2026 (EQS Group)
|
31.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
01.07.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zurück (finanzen.ch)
Analysen zu grenke AG
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|10.49
|1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|
Warburg Research
Hypoport Buy
|09:58
|
Warburg Research
Basler Buy
|09:42
|
Warburg Research
grenke Buy
|09:17
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|09:17
|
Jefferies & Company Inc.
DHL Group Hold
|09:15
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAFRAN Buy
|09:15
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rolls-Royce Buy