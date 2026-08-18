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grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

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18.08.2026 09:42:10

grenke Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des IT-Leasingspezialisten habe er seine Schätzungen für den Zinsüberschuss wegen der zu erwartenden Abnahme der Dynamik im Neugeschäft verringert, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
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