T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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24.07.2026 10:38:07
T-Mobile US Overweight
T-Mobile US
139.87 CHF -3.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der übertriebene Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eröffne einen attraktive Gelegenheit, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger seien vor den Zahlen schlicht zu optimistisch gewesen./mis/rob;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 170.42
|
Abst. Kursziel*:
61.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 170.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.33%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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