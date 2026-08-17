T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die T-Mobile US-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 182,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 184,00 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 181,64 USD. Mit einem Wert von 181,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 119'987 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 261,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 165,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 10,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.13 Mrd. USD eingefahren.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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