Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.24 Prozent auf 29’416.41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.893 Prozent auf 29’224.37 Punkte an der Kurstafel, nach 29’487.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’569.76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’123.38 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 4.02 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 29’697.87 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 28’599.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23’315.04 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.70 Prozent nach oben. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Astera Labs (+ 5.10 Prozent auf 334.69 USD), Arm (+ 4.98 Prozent auf 288.25 USD), Lumentum (+ 4.31 Prozent auf 861.87 USD), T-Mobile US (+ 3.87 Prozent auf 180.18 USD) und Seagate Technology (+ 3.37 Prozent auf 865.85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-17.55 Prozent auf 344.47 USD), Datadog A (-16.21 Prozent auf 237.27 USD), Axon Enterprise (-13.96 Prozent auf 524.40 USD), Western Digital (-11.18 Prozent auf 461.14 USD) und Nebius (-9.62 Prozent auf 197.93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 48’915’376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.06 erwartet. Mit 6.24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch