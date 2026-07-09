T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Mobilfinkbetreibers blieben ein Top-Pick in den USA, stellte Sebastiano Petti in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar klar. Die Risiken durch Starlink würden überschätzt. Die Stimmung dürfte sich aber zunächst nicht aufhellen, fürchtet Petti./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 187.61
|
Abst. Kursziel*:
46.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 187.59
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.60%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
10.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
10.07.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
10.07.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zieht am Freitagnachmittag an (finanzen.ch)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
02.07.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Pluszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|07:24
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|151.49
|1.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
UBS AG
SAP Buy
|07:48
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:40
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|07:30
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|07:24
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|07:24
|
JP Morgan Chase & Co.
T-Mobile US Overweight
|07:24
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy