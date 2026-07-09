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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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13.07.2026 07:24:38

T-Mobile US Overweight

T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Mobilfinkbetreibers blieben ein Top-Pick in den USA, stellte Sebastiano Petti in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar klar. Die Risiken durch Starlink würden überschätzt. Die Stimmung dürfte sich aber zunächst nicht aufhellen, fürchtet Petti./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 187.61 		Abst. Kursziel*:
46.58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 187.59 		Abst. Kursziel aktuell:
46.60%
Analyst Name::
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-
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07:24 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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