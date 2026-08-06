Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’462 0.5%  Dollar 0.8080 -0.6%  Öl 82.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Suche...
ETF Sparplan

AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ 100-Kursentwicklung 06.08.2026 18:00:57

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ 100 aktuell.

AppLovin
282.21 CHF 4.06%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.19 Prozent schwächer bei 29’430.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.893 Prozent auf 29’224.37 Punkte an der Kurstafel, nach 29’487.79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’569.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29’123.38 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 4.07 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 29’697.87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 28’599.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’315.04 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 16.76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Astera Labs (+ 5.56 Prozent auf 336.12 USD), Arm (+ 4.51 Prozent auf 286.96 USD), Lumentum (+ 4.50 Prozent auf 863.45 USD), Rocket Lab (+ 3.65 Prozent auf 77.55 USD) und T-Mobile US (+ 3.18 Prozent auf 178.97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-19.37 Prozent auf 336.89 USD), Datadog A (-15.89 Prozent auf 238.18 USD), Western Digital (-10.11 Prozent auf 466.68 USD), Axon Enterprise (-9.38 Prozent auf 552.32 USD) und MercadoLibre (-7.10 Prozent auf 1’785.98 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40’160’735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.06 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AppLovin Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten