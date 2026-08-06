Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.19 Prozent schwächer bei 29’430.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.893 Prozent auf 29’224.37 Punkte an der Kurstafel, nach 29’487.79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’569.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29’123.38 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 4.07 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 29’697.87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 28’599.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’315.04 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 16.76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Astera Labs (+ 5.56 Prozent auf 336.12 USD), Arm (+ 4.51 Prozent auf 286.96 USD), Lumentum (+ 4.50 Prozent auf 863.45 USD), Rocket Lab (+ 3.65 Prozent auf 77.55 USD) und T-Mobile US (+ 3.18 Prozent auf 178.97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-19.37 Prozent auf 336.89 USD), Datadog A (-15.89 Prozent auf 238.18 USD), Western Digital (-10.11 Prozent auf 466.68 USD), Axon Enterprise (-9.38 Prozent auf 552.32 USD) und MercadoLibre (-7.10 Prozent auf 1’785.98 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40’160’735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.06 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch