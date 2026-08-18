Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Basler auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nach Aussagen des Bildverarbeitungsspezialisten auf einer von Warburg veranstalteten Roadshow und bei einer Konferenz in Frankfurt bleibe er dabei, dass der aktuelle Gegenwind einem Versorgungs- und nicht einem Nachfrageproblem geschuldet sei, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem Kursrückgang in den vergangenen Wochen sehe er daher ein fast dreißigprozentiges Potenzial für die Aktie./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.60 €
|
Abst. Kursziel*:
31.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.53%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Basler AG
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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|XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
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|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf (EQS Group)
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|EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, buy (EQS Group)
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10.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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10.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.ch)
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