Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’226 -0.6%  SPI 19’950 -0.7%  Dow 51’697 -1.0%  DAX 24’698 -1.8%  Euro 0.9296 -0.1%  EStoxx50 6’199 -1.9%  Gold 4’052 -1.9%  Bitcoin 53’048 -1.3%  Dollar 0.8174 0.4%  Öl 100.8 7.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Lonza1384101Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RTX-Aktie kräftig im Plus: Luftfahrt- und Rüstungskonzern nimmt sich für 2026 noch mehr vor
Fehlerhafter Anlasser: BMW holt mehr als 300.000 Autos in den USA zurück
Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen
Amazon-Aktie fällt: US-Senat nimmt offenbar China-Einflussnahme ins Visier
Aktien von Intel und AMD im Blick: Abnahmeverträge mit chinesischen Serverkunden gesichert
Suche...
ETF Sparplan

T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

145.59
CHF
-10.42
CHF
-6.68 %
17:29:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 15:29:04

T-Mobile US Outperform

T-Mobile US
145.59 CHF -6.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 230.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 180.21 		Abst. Kursziel*:
27.63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 178.11 		Abst. Kursziel aktuell:
29.13%
Analyst Name::
Jonathan Atkin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu T-Mobile US

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?