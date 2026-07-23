T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Telekommunikationskonzern habe die Markterwartungen beim Umsatz erfüllt und beim operativen Gewinn im Kerngeschäft sowie beim freien Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Jonathan Atkin in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Die Investitionsausgaben aber seien höher als gedacht ausgefallen./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 180.21
|
Abst. Kursziel*:
27.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 178.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.13%
|
Analyst Name::
Jonathan Atkin
|
KGV*:
-
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22.07.26