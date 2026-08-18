STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Diese belegten eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum ersten Jahresviertel, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage des Herstellers von Analysesystemen und Laborsoftware für die medizinische Diagnostik sei jedoch weiter schwankend. Der Abbau von Lagerbeständen seitens der Kunden sei hartnäckiger als ursprünglich gedacht./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-54.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.46%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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