DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.12 €
|
Abst. Kursziel*:
7.04%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
55.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.92%
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Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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