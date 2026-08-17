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17.08.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit Einbussen

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit Einbussen

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 179,38 USD.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 179,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Bei 179,20 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 181,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 507'665 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 261,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 45,77 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 165,75 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,14 USD ausgeschüttet werden. T-Mobile US gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,84 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umsetzen können.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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