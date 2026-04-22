T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Aktuell gebe es mehr Fragen als Antworten, doch sein Gesamteindruck sei, dass eine solche Transaktion netto negativ für die Aktionäre von T-Mobile US sein dürfte, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte es etwa zu einem Konglomeratsabschlag kommen, was er für wahrscheinlich halte, wären die T-Mobile-Aktionäre unverhältnismäßig stark davon betroffen./ck/rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 245.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 195.39
|
Abst. Kursziel*:
25.39%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 195.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.45%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
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