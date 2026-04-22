Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’139 0.0%  SPI 18’587 0.0%  Dow 49’149 -0.6%  DAX 24’258 -0.1%  Euro 0.9175 0.1%  EStoxx50 5’926 -0.1%  Gold 4’751 0.8%  Bitcoin 61’208 2.7%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 99.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204ABB1222171Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX sichert sich Übernahmerecht für KI-Startup Cursor für 60 Milliarden US-Dollar
Aktien von RevMed und BioNTech freundlich: Neue Wirkstoffe wecken Hoffnung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs
Rote Zahlen bei NEL: Wasserstoff-Pionier enttäuscht mit Quartalsverlust - Aktie deutlich tiefer
SAP-Aktie trotzdem in Rot: Analysten optimistisch - Gewinnplus erwartet
ABB-Aktie klar im Plus: Umsatzsprung im Startquartal
Suche...
Plus500 Depot

T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

152.54
CHF
-1.03
CHF
-0.67 %
14:01:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.04.2026 11:43:15

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
152.61 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Aktuell gebe es mehr Fragen als Antworten, doch sein Gesamteindruck sei, dass eine solche Transaktion netto negativ für die Aktionäre von T-Mobile US sein dürfte, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte es etwa zu einem Konglomeratsabschlag kommen, was er für wahrscheinlich halte, wären die T-Mobile-Aktionäre unverhältnismäßig stark davon betroffen./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 195.39 		Abst. Kursziel*:
25.39%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 195.30 		Abst. Kursziel aktuell:
25.45%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse