Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.31 Prozent im Minus bei 29’397.05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.893 Prozent auf 29’224.37 Punkte an der Kurstafel, nach 29’487.79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’435.90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29’123.38 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3.96 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’697.87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der NASDAQ 100 28’599.17 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 23’315.04 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.63 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell DoorDash (+ 3.25 Prozent auf 214.01 USD), T-Mobile US (+ 2.78 Prozent auf 178.29 USD), Astera Labs (+ 2.06 Prozent auf 324.98 USD), Booking (+ 1.87 Prozent auf 210.90 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1.79 Prozent auf 31.30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-17.93 Prozent auf 342.89 USD), Western Digital (-15.01 Prozent auf 441.24 USD), Datadog A (-14.54 Prozent auf 242.00 USD), Sandisk (-7.88 Prozent auf 1’244.14 USD) und MercadoLibre (-6.92 Prozent auf 1’789.51 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’591’218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.06 zu Buche schlagen. Mit 6.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch