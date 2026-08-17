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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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18.08.2026 09:15:39

SAFRAN Buy

SAFRAN
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Die durchschnittliche Dauer der Betriebsstunden von Flugzeugturbinen sei im Juli gestiegen, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gelte das am stärksten für Motoren von Rolls Royce, gefolgt von denen von Safran und MTU. Rolls Royce bleibe sein Favorit in der Branche. Den stärksten Anstieg im Juli in Relation zum Vormonat habe derweil Safran aufgewiesen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
356.80 € 		Abst. Kursziel*:
12.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
354.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.77%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
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09:15 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
30.07.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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