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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

47.64
CHF
1.80
CHF
3.93 %
13:12:20
SWX
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02.11.2026 12:31:36

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
47.68 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht. Derweil sei der Aktienkurs von Suss Microtec zuletzt überdurchschnittlich stark gefallen./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.05 € 		Abst. Kursziel*:
61.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.77%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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