SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht. Derweil sei der Aktienkurs von Suss Microtec zuletzt überdurchschnittlich stark gefallen./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.05 €
|
Abst. Kursziel*:
61.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.77%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
10:02
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So schätzen Experten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47.64
|3.93%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:38
|
DZ BANK
BP Kaufen
|12:32
|
Jefferies & Company Inc.
ASML NV Hold
|12:32
|
UBS AG
BBVA Neutral
|12:31
|
Jefferies & Company Inc.
AIXTRON Buy
|12:31
|
Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec Buy
|12:31
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy
|12:28
|
Jefferies & Company Inc.
STMicroelectronics Buy