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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Plus500 Depot

SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

40.50
CHF
0.80
CHF
2.02 %
10:38:50
SWX
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09.11.2026 06:10:30

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
40.95 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.48 € 		Abst. Kursziel*:
50.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.55%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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