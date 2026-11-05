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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

40.90
CHF
1.00
CHF
2.51 %
14:25:01
SWX
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06.11.2026 12:56:50

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
41.02 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Der Rekordauftragsbestand des Halbleiterausrüsters untermauere die Aussichten für 2027, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.10 € 		Abst. Kursziel*:
108.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
109.07%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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