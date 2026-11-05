SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
40.90CHF
1.00CHF
2.51 %
14:25:01
SWX
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06.11.2026 12:56:50
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
41.02 CHF 0.58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Der Rekordauftragsbestand des Halbleiterausrüsters untermauere die Aussichten für 2027, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.10 €
|
Abst. Kursziel*:
108.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
109.07%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|EQS-News: SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: SUSS Reports First Nine Months 2026 Results; Record Order Book of €601 Million Provides Strong Visibility (EQS Group)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|12:56
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|Deutsche Bank AG
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|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|40.96
|2.66%
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|13:42
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|13:41
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Vonovia Neutral
|13:40
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Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|13:25
|
DZ BANK
RATIONAL Halten