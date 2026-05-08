SUSS MicroTec 78.50 CHF -4.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 70 auf 93 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Dynamik des Halbleiterunternehmens sei eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Zudem könnte der Auftragseingang im zweiten Quartal seinen Höhepunkt erreichen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.