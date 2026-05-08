SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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08.05.2026 09:25:16
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
SUSS MicroTec
78.50 CHF -4.51%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 70 auf 93 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Dynamik des Halbleiterunternehmens sei eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Zudem könnte der Auftragseingang im zweiten Quartal seinen Höhepunkt erreichen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54.42 €
|
Abst. Kursziel*:
70.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.27%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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