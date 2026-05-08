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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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SWX
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08.05.2026 09:25:16

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

SUSS MicroTec
78.50 CHF -4.51%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 70 auf 93 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Dynamik des Halbleiterunternehmens sei eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Zudem könnte der Auftragseingang im zweiten Quartal seinen Höhepunkt erreichen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54.42 € 		Abst. Kursziel*:
70.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.27%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07.05.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07.05.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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