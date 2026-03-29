SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec nach einer Präzisierung des Ausblicks von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Dieser habe insgesamt enttäuscht, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Kurzfristig werde der Abschwung im Übergangsjahr 2026 auf der Ertragsseite heftiger ausfallen als bisher erwartet. Der Experte rechnet zudem mit einer sukzessiven Auspreisung der 2030-Story, deren Vorschusslorbeeren zunächst zu einer deutlichen Bewertungsausweitung geführt hätten./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
54.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
50.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
18:00
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März (finanzen.net)
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15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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09:28
|XETRA-Handel SDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
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30.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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30.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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30.03.26
|Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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30.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|18:11
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|11:01
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:43
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|08:01
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|18:11
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|11:01
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|08:01
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|10:43
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|UBS AG
|30.03.26
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|SUSS MicroTec Buy
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|18:11
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|DZ BANK
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
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|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|44.24
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