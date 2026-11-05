SUSS MicroTec 41.03 CHF 0.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Suss Microtec nach Zahlen von 105 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Komponentenengpässe hätten im dritten Quartal Umsatz und Marge gebremst, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Die Auftragsdynamik bleibe aber weiterhin stark./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.