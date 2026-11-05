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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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06.11.2026 10:24:54

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
41.03 CHF 0.60%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Suss Microtec nach Zahlen von 105 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Komponentenengpässe hätten im dritten Quartal Umsatz und Marge gebremst, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Die Auftragsdynamik bleibe aber weiterhin stark./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.60 € 		Abst. Kursziel*:
106.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
104.26%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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02.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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