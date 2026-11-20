Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 2.20 Prozent auf 3’840.58 Punkte nach. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 555.975 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 1.16 Prozent schwächer bei 3’881.49 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’927.10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’818.28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3’881.49 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 5.89 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 4’012.39 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 4’065.34 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 3’432.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.97 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit freenet (+ 2.34 Prozent auf 24.50 EUR), Drägerwerk (+ 1.21 Prozent auf 117.40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.08 Prozent auf 26.32 EUR), Bechtle (+ 0.37 Prozent auf 32.20 EUR) und Ottobock (+ 0.26 Prozent auf 38.25 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.42 Prozent auf 44.60 EUR), AIXTRON SE (-7.84 Prozent auf 29.96 EUR), EVOTEC SE (-6.96 Prozent auf 2.54 EUR), JENOPTIK (-6.93 Prozent auf 33.56 EUR) und Infineon (-6.45 Prozent auf 46.16 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’891’610 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 218.935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch