Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1.77 Prozent leichter bei 28’982.97 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 335.937 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.486 Prozent leichter bei 29’361.81 Punkten, nach 29’505.24 Punkten am Vortag.

Bei 28’818.60 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 29’392.65 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 5.57 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’391.65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’715.53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 28’443.45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.45 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 3.81 Prozent auf 13.62 EUR), flatexDEGIRO (+ 3.32 Prozent auf 22.40 EUR), CTS Eventim (+ 2.45 Prozent auf 62.70 EUR), freenet (+ 2.34 Prozent auf 24.50 EUR) und Talanx (+ 1.37 Prozent auf 132.90 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.42 Prozent auf 44.60 EUR), AIXTRON SE (-7.84 Prozent auf 29.96 EUR), JENOPTIK (-6.93 Prozent auf 33.56 EUR), Salzgitter (-5.90 Prozent auf 44.00 EUR) und KION GROUP (-5.90 Prozent auf 29.53 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’792’289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38.216 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie weist mit 5.20 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 8.39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch