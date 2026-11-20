Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 2.54 Prozent leichter bei 28’756.57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 335.937 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.486 Prozent tiefer bei 29’361.81 Punkten, nach 29’505.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 29’392.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’712.88 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 6.31 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30’391.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der MDAX noch bei 31’715.53 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 28’443.45 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.18 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 4.04 Prozent auf 13.65 EUR), freenet (+ 2.92 Prozent auf 24.64 EUR), flatexDEGIRO (+ 2.49 Prozent auf 22.22 EUR), Talanx (+ 2.44 Prozent auf 134.30 EUR) und CTS Eventim (+ 1.23 Prozent auf 61.95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen JENOPTIK (-11.76 Prozent auf 31.82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.94 Prozent auf 43.86 EUR), AIXTRON SE (-9.50 Prozent auf 29.42 EUR), thyssenkrupp (-7.99 Prozent auf 10.31 EUR) und Salzgitter (-7.40 Prozent auf 43.30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’530’598 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38.216 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch