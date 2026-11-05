SUSS MicroTec 40.86 CHF 0.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal unterstrichen erneut die starke Nachfrage bei gleichzeitig anhaltenden Herausforderungen in der operativen Umsetzung, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Das Management des Chipindustrie-Ausrüsters äußere sich zuversichtlich zum Kapazitätsausbau. Sie bleibt in dieser Hinsicht allerdings vorsichtig. Mittel- bis langfristig böten die Aktien aber nach wie vor reichlich Potenzial./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:46 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.