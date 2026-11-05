SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal unterstrichen erneut die starke Nachfrage bei gleichzeitig anhaltenden Herausforderungen in der operativen Umsetzung, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Das Management des Chipindustrie-Ausrüsters äußere sich zuversichtlich zum Kapazitätsausbau. Sie bleibt in dieser Hinsicht allerdings vorsichtig. Mittel- bis langfristig böten die Aktien aber nach wie vor reichlich Potenzial./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.98 €
|
Abst. Kursziel*:
122.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
122.92%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
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Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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