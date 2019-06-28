Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

10.26
CHF
-0.14
CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
28.10.2025 16:44:33

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen

SUSS MicroTec
24.50 CHF -29.53%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Suss Microtec nach deutlich reduzierten Jahreszielen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 37 auf 22 Euro gesenkt. Die Gewinnwarnung an sich und deren Ausmaß habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als noch gravierender sehe er aber die anhaltend rückläufige Auftragslage des Halbleiterindustrie-Zulieferers an./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
26.88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
26.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

