Am Freitag bewegte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich 2.89 Prozent schwächer bei 3’813.74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 555.975 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.16 Prozent auf 3’881.49 Punkte an der Kurstafel, nach 3’927.10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’881.49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’808.99 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 6.55 Prozent nach. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 4’012.39 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 4’065.34 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 3’432.94 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5.23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2.92 Prozent auf 24.64 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.15 Prozent auf 26.34 EUR), Drägerwerk (+ 0.86 Prozent auf 117.00 EUR), QIAGEN (-0.40 Prozent auf 45.07 EUR) und Bechtle (-0.75 Prozent auf 31.84 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil JENOPTIK (-11.76 Prozent auf 31.82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.94 Prozent auf 43.86 EUR), AIXTRON SE (-9.50 Prozent auf 29.42 EUR), EVOTEC SE (-8.21 Prozent auf 2.51 EUR) und PVA TePla (-7.93 Prozent auf 25.08 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8’204’837 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218.935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch