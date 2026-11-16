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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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16.11.2026 09:52:18

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
44.65 CHF 0.23%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die jüngsten Sorgen um die Verlangsamung beim Ausbau der KI-Rechenzentren-Infrastruktur hätten Halbleiterwerte schwer belastet, dabei wäre ein kurzfristig moderateres Tempo für die Ausrüster-Lieferkette nicht unbedingt schlecht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen am Rande der SEMICON Europa. Dann gewännen Zulieferer Zeit, ihre Engpässe in den Griff zu bekommen und Kapazitäten für die bereits prall gefüllten Auftragsbücher vorzubereiten./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.04 € 		Abst. Kursziel*:
95.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
94.05%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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