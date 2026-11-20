Um 12:08 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1.40 Prozent leichter bei 29’090.75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 335.937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.486 Prozent auf 29’361.81 Punkte an der Kurstafel, nach 29’505.24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28’928.77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’392.65 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 5.22 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der MDAX bei 30’391.65 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Wert von 31’715.53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der MDAX noch bei 28’443.45 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6.10 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2.92 Prozent auf 24.64 EUR), AUTO1 (+ 2.74 Prozent auf 13.48 EUR), LEG Immobilien (+ 2.27 Prozent auf 50.50 EUR), DEUTZ (+ 1.75 Prozent auf 7.87 EUR) und TAG Immobilien (+ 1.44 Prozent auf 11.30 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-9.01 Prozent auf 29.58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.60 Prozent auf 45.00 EUR), Nordex (-6.04 Prozent auf 36.72 EUR), JENOPTIK (-5.71 Prozent auf 34.00 EUR) und Siltronic (-5.48 Prozent auf 51.75 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’094’387 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38.216 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch