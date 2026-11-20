TecDAX 1548840 / DE0007203275
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20.11.2026 12:26:33
Verluste in Frankfurt: TecDAX legt den Rückwärtsgang ein
Der TecDAX notiert am Freitag im Minus.
Um 12:08 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1.91 Prozent auf 3’852.23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 555.975 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 1.16 Prozent leichter bei 3’881.49 Punkten, nach 3’927.10 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3’840.65 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’881.49 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 5.61 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der TecDAX noch bei 4’012.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der TecDAX 4’065.34 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’432.94 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell freenet (+ 2.92 Prozent auf 24.64 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.00 Prozent auf 26.30 EUR), Ottobock (+ 0.66 Prozent auf 38.40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.62 Prozent auf 32.46 EUR) und Drägerwerk (+ 0.52 Prozent auf 116.60 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-9.01 Prozent auf 29.58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.60 Prozent auf 45.00 EUR), PVA TePla (-7.27 Prozent auf 25.26 EUR), EVOTEC SE (-6.30 Prozent auf 2.56 EUR) und Nordex (-6.04 Prozent auf 36.72 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’052’431 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 218.935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.52 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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