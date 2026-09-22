Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Underperform" belassen. Stephen Reitman beschäftigte sich am Montag nochmals eingehend mit dem Auftreten chinesischer Autobauer am europäischen Automarkt. Sei die erste Welle noch von Übernahmen geprägt gewesen, wachse mittlerweile auch die Wertschätzung für chinesische Marken. Besonders anfällig sei der Massenmarkt, während die Premium-Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Porsche wegen ihrer Marken-Wahrnehmung besser geschützt seien. Große Sorgen macht er sich um Stellantis wegen des aufgeblähten Portfolios. Außerdem bezeichnete er Ford und die VW-Tochter Seat als besonders schwache Marken. Dacia von Renault müsse unter Beweis stellen, dass der jüngste Absatzrückgang am Modellzyklus liege und nicht an der China-Konkurrenz./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Underperform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
4.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.35%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
4.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.21%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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