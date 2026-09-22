L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance
|
22.09.2026 09:28:18
CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen
Der CAC 40 bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.
Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext um 0.04 Prozent auf 8’142.15 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.413 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.260 Prozent fester bei 8’160.07 Punkten in den Handel, nach 8’138.94 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’138.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’160.07 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8’484.43 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’400.11 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 7’830.11 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0.647 Prozent. 8’755.03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 9’338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199.777 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in Paris: Am Montagmittag Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’135.16
|-0.05%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.