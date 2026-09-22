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CAC 40-Performance 22.09.2026 09:28:18

CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

Der CAC 40 bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Stellantis
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Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext um 0.04 Prozent auf 8’142.15 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.413 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.260 Prozent fester bei 8’160.07 Punkten in den Handel, nach 8’138.94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’138.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’160.07 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8’484.43 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’400.11 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 7’830.11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0.647 Prozent. 8’755.03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 9’338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199.777 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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