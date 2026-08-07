Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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-3.57 %
07.08.2026
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07.08.2026 11:05:30
Stellantis Underperform
Stellantis
4.40 CHF -3.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Stephen Reitman hält trotz der klaren Kursschwäche im Jahr 2026 noch nicht alles für eingepreist, wie er am Freitag schrieb. Er sieht vor allem noch deutliche Risiken für die Markterwartungen./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Underperform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
4.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.21%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
4.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.25%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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