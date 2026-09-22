Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Präsentation des Finanzchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Arno Antlitz habe vor dem Hintergrund der jüngsten Gewinnwarnung einen besonnenen Vortrag gehalten, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Gewinnwarnung sei für das zugrundeliegende Geschäft weniger schwerwiegend, als es die erste Schlagzeile vermuten lasse. Die Situation bei VW beschreibe aber die umfassenderen Probleme der europäischen Automobilbranche./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.02 €
|
Abst. Kursziel*:
33.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.96%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:49
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70.28
|-0.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|
DZ BANK
AXA Kaufen
|13:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|13:10
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Volkswagen Buy
|13:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
tonies Buy
|12:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SUSS MicroTec Buy
|12:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|12:48
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hypoport Buy