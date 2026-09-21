Montagshandel in Paris: CAC 40 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Um 15:41 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.89 Prozent aufwärts auf 8’136.90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.413 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.481 Prozent auf 8’103.85 Punkte an der Kurstafel, nach 8’065.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’150.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’102.09 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, notierte der CAC 40 bei 8’484.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8’421.14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 7’853.59 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0.712 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 101’930 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199.777 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch