Stellantis 4.38 CHF 0.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Nordamerikageschäft bleibe der entscheide Faktor für den Autokonzern, schrieb Christian Frenes am Freitag. Eine Erholung bedürfe dort eines konsequenten Managements der Lagerbestände, nachhaltiger Marktanteilszuwächse und einer erfolgreichen Umsetzung der Qualitäts- und Ferigungsinitiativen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:00 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.