Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Nordamerikageschäft bleibe der entscheide Faktor für den Autokonzern, schrieb Christian Frenes am Freitag. Eine Erholung bedürfe dort eines konsequenten Managements der Lagerbestände, nachhaltiger Marktanteilszuwächse und einer erfolgreichen Umsetzung der Qualitäts- und Ferigungsinitiativen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.68 €
|
Abst. Kursziel*:
6.95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.07%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
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|03.08.26
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|UBS AG
|30.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
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