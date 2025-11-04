Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
8.11CHF
-0.15CHF
-1.79 %
17:29:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 18:25:42
Stellantis Verkaufen
Stellantis
8.11 CHF -1.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 6,75 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Umsatzzahlen des Autokonzerns für das dritte Quartal hätten trotz eines dynamischen Wachstums in den USA ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit "Parametermodifikationen"./edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Verkaufen
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
8.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.58%
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
8.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.70%
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29