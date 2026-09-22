Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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22.09.2026 12:26:19
Börse Paris in Grün: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester
Der CAC 40 notiert heute im Plus.
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.66 Prozent fester bei 8’192.26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.413 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.260 Prozent fester bei 8’160.07 Punkten in den Handel, nach 8’138.94 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’192.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’117.27 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 8’484.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’400.11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7’830.11 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.036 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 57’841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 199.777 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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