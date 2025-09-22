FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Die Aktie des Autokonzerns verlasse den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 , nachdem Stellantis zuletzt deutliche Wettbewerbsnachteile erlitten habe, schrieb Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Unternehmenschef setze auf eine verstärkte Rückkehr von Verbrennern in den USA. Volkert sieht aber auch deutlichen Restrukturierungsbedarf in Europa./niw/men;