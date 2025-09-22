Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’319 0.0%  DAX 23’536 -0.4%  Euro 0.9344 0.1%  EStoxx50 5’445 -0.3%  Gold 3’735 1.4%  Bitcoin 89’604 -2.4%  Dollar 0.7935 -0.2%  Öl 66.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Perspektive für Beschäftigte der Lürssen-Marinesparte im Falle einer Übernahme
EURO STOXX 50: Deutsche Bank und Siemens Energy neu aufgenommen - Aktien uneins
DZ BANK: Kaufen für Hannover Rück-Aktie
US-Marktanteil bröckelt: Tesla-Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit 2017
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

7.82
CHF
-0.16
CHF
-1.94 %
09:00:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2025 16:55:26

Stellantis Verkaufen

Stellantis
7.82 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Die Aktie des Autokonzerns verlasse den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 , nachdem Stellantis zuletzt deutliche Wettbewerbsnachteile erlitten habe, schrieb Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Unternehmenschef setze auf eine verstärkte Rückkehr von Verbrennern in den USA. Volkert sieht aber auch deutlichen Restrukturierungsbedarf in Europa./niw/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:55 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Stellantis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Stellantis-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Stellantis-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Stellantis Verkaufen
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
8.28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
8.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.09.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen