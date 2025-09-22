Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
Stellantis Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Die Aktie des Autokonzerns verlasse den europäischen Leitindex EuroStoxx 50
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:55 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
8.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
8.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Paris: So performt der CAC 40 nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|7.82
|-1.94%
