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CAC 40 aktuell 21.09.2026 12:26:17

Optimismus in Paris: Am Montagmittag Gewinne im CAC 40

Optimismus in Paris: Am Montagmittag Gewinne im CAC 40

Für den CAC 40 geht es am Montagmittag aufwärts.

Stellantis
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Am Montag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.99 Prozent höher bei 8’145.05 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.413 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.481 Prozent auf 8’103.85 Punkte an der Kurstafel, nach 8’065.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’102.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’147.52 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’484.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 8’421.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 7’853.59 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0.612 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 53’246 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 199.777 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
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Long 12’468.58 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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