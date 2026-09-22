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Bewertung im Fokus 22.09.2026 14:52:44

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

ABB
83.18 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Auftragsstärke der Schweizer dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seinem Ausbick auf den Bericht am 20. Oktober. Die Erholung von Preis- und Kostenentwicklung dürfte aber eher im vierten Quartal stattfinden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 14:36 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.0 Prozent auf 82.98 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 3.59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 530’319 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 42.2 Prozent zu. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4411 15.06.2029 160235951
Long 12.4388 21.12.2029 160235960
Long 277.8 16.10.2026 159436235
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0609 18.06.2027 157230577
Short 277.8 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3752 11.42 160008921
Long 10.9658 6.82 160910667
Long 13.0219 5.38 160910160
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4304 10.25 157036030
Short 10.6692 6.22 157036029
Short 16.9837 2.91 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -57.17 134029532
Long 8 -28.92 152739223
Long 12 -23.45 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’854.61 13.96 SGBJ3U
Short 15’415.52 8.92 S7BCUU
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Long 13’428.96 19.94 SYBVIU
Long 13’133.52 13.96 SXBT2U
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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