ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Auftragsstärke der Schweizer dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seinem Ausbick auf den Bericht am 20. Oktober. Die Erholung von Preis- und Kostenentwicklung dürfte aber eher im vierten Quartal stattfinden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 14:36 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.0 Prozent auf 82.98 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 3.59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 530’319 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 42.2 Prozent zu. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.